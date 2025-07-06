أهالي المنوفية يُودّعون الطالبة «منة الله» ضحية الطريق الإقليمي | شاهد

شيّع العشرات من أهالي قرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون الطالبة منة الله أحمد زكي، طالبة جامعة السادات، وضحية حادث الطريق الإقليمي.

وأدّى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد الجمعية الشرعية وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء القرية، حيث تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية حيث أكدوا أن منة الله احمد زكي من أسرة طيبة وهي طالبة في جامعة السادات وخرجت صائمة في يوم عاشوراء.

وأضاف الأهالي، أن الطالبة توجهت من قريتها إلى مدينة السادات من أجل استكمال أوراقها في الكلية ولكنها عادت جثة هامدة.

وتابع، الأهالي، أن أسرتها عرفت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت صورة بطاقتها علي الفيس بوك بوجودها داخل مستشفي وردان في الجيزة وعلي الفور توجهت أسرتها ليجدوها جثة هامدة.

يُذكر أن حادثاً كبيرًا قد وقع على الطريق الإقليمي بين ميكروباصين أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين من أبناء محافظة المنوفية.