وسط صراخ وبكاء..أهالي المنوفية يشيعون جثمان أسامة ضحية الطريق الإقليمي

شيع العشرات من أهالي قرية منيل دويب بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان أسامة عبد العليم ضحية حادث الطريق الإقليمي اليوم.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد ابو بكر الصديق بالقرية وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وودعت السيدات الجثمان بالصراخ والبكاء حزنا علي رحيل ابنهم أسامة عبد العليم تاركا طفلين صغيرين.

يذكر أن أسامة عبد العليم يعمل فرد امن بأحد مصانع الأسمدة بمدينة السادات ولديه طفلين صغيرين ولد وبنت وراح ضحية حادث تصادم ميكروباصين علي الطريق الإقليمي ونتج عن الحادث وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.