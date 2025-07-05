رئيس جامعة المنوفية يكلف فريقا طبيا لمتابعة حالة مصابي حادث الإقليمي

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بتكليف فريق طبى متكامل من المستشفيات الجامعية من كبار الإستشاريين بمختلف التخصصات الطبية للتحرك الفورى لمعاونة الأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام لتقديم الكشف والمتابعة والدعم الطبى اللازم للمصابين فى حادث تصادم سيارتين (ميكروباص) على الطريق الإقليمى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام حيث توجه الفريق الطبى تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على الفور إلى مستشفى الباجور العام لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين والتأكد من مدى احتياجهم للتدخلات الجراحية أو نقلهم إلى مستشفيات جامعة المنوفية إذا لزم الأمر، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة، وتعزيزًا للتعاون المستمر بينها وبين محافظة المنوفية في مواجهة الأزمات والطوارئ.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من التزام الجامعة بدورها الوطني والإنساني في خدمة المجتمع، وتفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية في مواجهة الأزمات، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية بكل إمكاناتها وكوادرها تحت تصرف أبناء المحافظة في مثل هذه المواقف الإنسانية، ومؤكدا على جاهزية المستشفيات الجامعية على مدار الساعة لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم أفضل سبل العلاج والرعاية.

وأشار إلى أن الفريق الطبي يضم عددًا من الأطباء والاستشاريين في تخصصات الطوارئ والعظام والجراحة العامة والتخدير، وذلك لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية للمصابين، والتدخل السريع في الحالات الحرجة.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة إمكاناتها للمساهمة في تخفيف المعاناة، في إطار التعاون والتكامل مع محافظة المنوفية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية.