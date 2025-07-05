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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مصابي الطريق الإقليمي ويستدعي استشاريين من مستشفي الجامعة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

توجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى مستشفى الباجور العام فور ورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارتين ( ميكروباص ) على الطريق الإقليمى بالقرب من قرية منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم ، بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل مديرية الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي ، الدكتور محمد المرسى مدير المستشفى ، الدكتورة ولاء عبد الرازق مدير هيئة إسعاف المنوفية ،  فتحى شلبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث اطمأن المحافظ علي الحالة الصحية للمصابين ، موجهاً جامعة المنوفية بإرسال فريق طبى من كبار الإستشاريين لمعاونة الأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين والتأكد من مدى احتياجهم للتدخلات الجراحية إذا لزم الأمر.  

فيما أجرى المحافظ حوارا مع المصابين للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها فوراً ، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه الحالة الصحية للمصابين ، وموجهاً أطقم الأطباء بالمتابعة والملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقيهم العلاج اللازم ومدى تأدية الخدمات الصحية اللازمة بشكل أفضل .

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