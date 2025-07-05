حزب النور يدفع بمرشحه لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية

تقدم المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو مجلسي الشعب والشورى سابقًا، اليوم السبت، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة المنوفية.

جرى تقديم الأوراق بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، في إطار الاستعدادات الجارية للسباق الانتخابي المرتقب.

وقد حصل "عبد المعبود" على الرقم (6) ضمن كشوف المرشحين الأولية، واختار رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، في انتظار إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025 وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.