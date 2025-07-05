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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أنهت مشروع الإسلام السياسي فى الإقليم

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
أميرة خلف

أكد النائب أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو، استدعت ردة فعل إقليمية ودولية كبيرة، لاسيما و أن سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في مصر كان مدخلا لانهيار مشروع الإسلام السياسي فى الإقليم الذى توافرت له الحواضن الإقليمية والدولية لتمكينه سياسياً.

وأشار «منتصر» في تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن العالم أجمع أدرك أن ثورة 30 يونيو ، ثورة شعبية قام بها الشعب ، وأيده فيها القوات المسلحة ، وانتصرت علي السيطرة الاخوانية التى احتلت مفاصل الدولة ، وبهذا تحقق هذا الانجاز في فترة وجيزة
.


وأكد عضو الشيوخ أن حكم الرئيس السيسي خلال الـ 10 سنوات السابقة، مازال متميزا بالاتزان السياسي والثقة في النفس، فضلا عن الإرادة السياسيىة في تحقيق كافة المطالب الموجودة على المستويين الاقليمي والدولي . 

أسامة كامل منتصر لجنة الدفاع مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو

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