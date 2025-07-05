محافظ المنوفية يزور مصابي الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام ، في متابعة أولية لتداعيات وقوع حادث تصادم سيارتين " ميكروباص " علي الطريق الإقليمي بالقرب من قرية منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ المنوفية ، أنه وفور ورود الإخطار من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ، توجه فوراً إلى مستشفي الباجور العام للاطمئنان الحالة الصحية للمصابين ، موجهاً بسرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وفرق الإسعاف والحماية المدنية لسرعة التعامل مع الحادث .

وكلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات القريبة من الحادث لسرعة استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم والتنسيق لنقل الحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة إذا لزم الأمر .

كما وجه محافظ المنوفية رئيس هيئة الإسعاف بتكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحادث والعمل على نقل المصابين الى المستشفيات القريبة على اقصي سرعة مع توفير أكياس الدم والأدوية اللازمة ، مكلفاً مدير ادارة المرور بالتعامل الفوري مع أثار الحادث لتيسير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات .