الحبس والغرامة.. عقوبات تواجه سائق حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

أثار حادث كفر السنابسة بالمنوفية تعاطف الشعب المصري بأجمعه، تلك الحادثة التي راح ضحيتها 18 فتاة وسائق، بسبب سائق تريلا متهور قاد سيارته تحت تأثير مخدر لتكون أرواح تلك الفتيات ثمنا لجرمه .

محكمة جنايات المنوفية، تنظر الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

و تصدى قانون المرور لجرائم قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات مشددة .

ونصت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.



و إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

و حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.



وطبقا للقانون، فإنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.