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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حادث الطريق الإقليمي اليوم.. كارثة جديدة بعد فتيات المنوفية وتوجيهات رئاسية عاجلة

حادث الطريق الإقليمي اليوم.. كارثة جديدة بعد فتيات المنوفية وتوجيهات عاجلة من الرئيس
حادث الطريق الإقليمي اليوم.. كارثة جديدة بعد فتيات المنوفية وتوجيهات عاجلة من الرئيس
عبد العزيز جمال

هز حادث الطريق الإقليمي أرجاء محافظة المنوفية صباح اليوم السبت، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي باتجاه طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. 

وسارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيات الباجور وأشمون لتلقي العلاج اللازم، فيما كثفت قوات المرور من جهودها لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث.

حادث الطريق الاقليمي اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بشان حادث الطريق الاقليمي اليوم ،  يفيد بوقوع تصادم عنيف بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. 

وعلى الفور، انتقلت 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات القريبة، مع استمرار رفع آثار الحادث لتسهيل حركة المرور.

وزير الصحة يعلن حالة الطوارئ

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تطورات الحادث لحظة بلحظة، وأصدر توجيهاته برفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات المحيطة بالحادث، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وتقديم الدعم النفسي اللازم للمصابين وذوي الضحايا.

 تقديم الرعاية للمصابين في حادث الطريق الاقليمي

في إطار المتابعة الميدانية المكثفة، كلف وزير الصحة الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية للإشراف على تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والاطمئنان على توافر كافة الإمكانيات اللازمة لعلاج الحالات الحرجة.

الرئيس السيسي يوجه بإغلاق أجزاء من الطريق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

 كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على ارواح و أموال المواطنين.

قصص إنسانية مؤلمة

من بين الضحايا، الشاب عبد اللطيف قطب، الذي لم يكمل عامه الأول بعد زواجه وينتظر مولوده الأول الذي يُتّم قبل أن يُولد. 

عبد اللطيف خرج صباح اليوم ليبدأ يوم عمله على الميكروباص لكنه لم يعد، كما ضمت قائمة الضحايا شريف مجاهد وأسامة عبد العليم شلبي، وغيرهما ممن رحلوا في هذا الحادث المروع.

المعاينة الأولية تكشف السبب وراء المأساة

أظهرت المعاينة الأولية للحادث أن أحد سائقي الميكروباص كان يسير عكس الاتجاه، ما تسبب في وقوع الاصطدام العنيف الذي أسفر عن هذه الخسائر الفادحة في الأرواح، وتواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.

جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية والصحية لمواجهة تداعيات الحادث

تعمل أجهزة الأمن بالتعاون مع وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة على احتواء آثار الحادث، سواء من خلال تسهيل حركة المرور على الطريق الإقليمي أو تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمصابين وأسر الضحايا، وسط متابعة دقيقة للحالة الصحية لكل المصابين.

محافظة المنوفية تنزف مجددًا بعد أيام من مأساة الفتيات

لم تكد محافظة المنوفية تفيق من صدمتها بفقدان 19 فتاة في حادث سابق على نفس الطريق حتى استيقظت اليوم على هذه الكارثة الجديدة، لتضيف جرحًا جديدًا في قلب المحافظة التي باتت تنزف على طرقها الخطرة.

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