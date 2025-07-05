قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسام راضي عن فوز مينا رزق برئاسة الفاو: مبروك لمصر والرئيس السيسي على هذا الإنجاز
جابر بغدادي: السلام أول مقومات الحضارة والإسلام لا يدعو إلى الكراهية
الكشف عن أسعار كيا سبورتاج PHEV موديل 2026 عالميًا.. بقوة 268 حصانًا
الدائري الإقليمي .. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة والداخلية
مجلس نقابة المحامين يرجئ تنفيذ الإضراب بشأن الرسوم القضائية.. تفاصيل
أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى.. فيديو
مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان
إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بالإخوان المحظورة في الأردن
وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بتقديم الرعاية اللازمة لفتاة بلا مأوي بالجيزة
أستاذ طرق: لدينا شبكة طرق جيدة لكن إساءة استخدامها يؤدي إلى وقوع الحوادث
أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي قواعد المرور
سعر الدولار مساء اليوم 5-7-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي اليوم: سائق مستهتر بدون ضمير

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على حادث الطريق الإقليمي اليوم، والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وقال الإعلامي أاحمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حادث الطريق الإقليمي ليس مفاجأة وهناك سائق معندوش ضمير ومستهتر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك سائق مستهتر يحتاج الردع، مش عامل حسابه إنه معاه ركاب وبيجري بسرعة جنونية ".  

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " هذا السائق بلا ضمير، ولازم مستوى الوعي يرتفع بشكل كبير بيننا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الحوادث هتفضل موجودة؛ طالما يتواجد سائق معندوش ضمير، وعايز يجري عشان يعمل أكتر من نقلة". 

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو الطريق الإقليمي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

ترشيحاتنا

لبلبة

لبلبة تشارك جمهورها صورة جديدة رفقة زوجة الزعيم عادل إمام

صورة عادل إمام فى حفل زفاف حفيده

أخبار الفن.. صورة عادل إمام فى حفل زفاف حفيده تثير الجدل.. ومرض أمير صلاح الدين النادر

لطيفة

قلبي ارتاح .. لطيفة تطرح بوستر ألبومها الجديد

بالصور

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي
ضحية الطريق الإقليمي

الشرطة تتدخل في جنازة ديوجو جوتا بعد تدافع الجماهير حول قبره

جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا
جنازة ديوجو جوتا

شيريهان تتصدر التريند بسبب أحدث ظهور لها.. صور

شيريهان
شيريهان
شيريهان

فيديو

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد