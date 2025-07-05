أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي اليوم: سائق مستهتر بدون ضمير

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي اليوم، والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وقال الإعلامي أاحمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حادث الطريق الإقليمي ليس مفاجأة وهناك سائق معندوش ضمير ومستهتر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك سائق مستهتر يحتاج الردع، مش عامل حسابه إنه معاه ركاب وبيجري بسرعة جنونية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " هذا السائق بلا ضمير، ولازم مستوى الوعي يرتفع بشكل كبير بيننا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الحوادث هتفضل موجودة؛ طالما يتواجد سائق معندوش ضمير، وعايز يجري عشان يعمل أكتر من نقلة".