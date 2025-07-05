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مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران وتثبيت التهدئة في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران وتثبيت التهدئة في غزة

مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران
مصر تكثّف اتصالاتها الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران
علي صالح

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء أمس وصباح اليوم السبت سلسلة من الاتصالات مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية العُماني، وجان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
 

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وتناولت الاتصالات ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي والمفاوضات للتوصل لتسوية مستدامة حول البرنامج النووي الإيراني، على نحو يسهم في معالجة الشواغل عبر الطرق السلمية ويحقق التهدئة المنشودة وخفض التوترات في المنطقة. 

وثمّن المسئولون الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، والدور الذي تضطلع به لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات وأرضية مشتركة، بما يلبي مصالح جميع الأطراف ويحقق التهدئة المطلوبة في هذا التوقيت الدقيق، دعمًا للأمن والاستقرار بالمنطقة.  

على صعيد آخر، تناول اتصال الوزير عبد العاطي مع السيد ستيف ويتكوف تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع، والتحضير لعقد اجتماعات غير مباشرة بين الطرفين المعنيين للتوصل لاتفاق.

 كما تناول الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار. وقد ثمّن السيد ويتكوف جهود مصر المستمرة في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والدور البنّاء في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
 

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير خارجية العُماني جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي ستيف ويتكوف

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