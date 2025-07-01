أحمد موسى: حملات ممنهجة لاستهداف الفريق كامل الوزير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حملات مغرضة تنال من الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك شائعات كثيرة تتم ضده.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حملات ممنهجة لاستهداف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتابع أحمد موسى، أن كل الاخبار التي تتناولها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بحدوث حوداث قطارات غير حقيقية وكلها شائعات تستهدف الفريق كامل الوزير.

