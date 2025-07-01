أعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو الغلاف، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التي تحدث فيها عن وقف الحرب في قطاع غزة، وأكد أن "نهاية الحرب في غزة ليست قبل حسم أمر حماس"، في إشارة إلى رفض أي اتفاق لا يتضمن القضاء الكامل على الحركة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أفكار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن "اليوم التالي" في غزة "عامة للغاية"، مضيفا أن تل أبيب مستعده لتعديل لغة الاتفاق المقترح لجعله أكثر قبولًا لحماس، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "إسرائيل لن توافق مسبقًا على إنهاء الحرب".

وفي سياق متصل، أفاد موقع "والا" العبري، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، من المتوقع أن يعرض اليوم على وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال لقائهما في البيت الأبيض، أفكارًا أميركية لخطة "اليوم التالي" للحرب في غزة، في محاولة لدفع العملية السياسية قدمًا.