البث الإسرائيلية: مقترح قطري لوقف إطلاق النار في غزة 60 يوما

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، بتواجد مقترح قطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ٦٠ يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الاخبارية ” في خبر عاجل .

وقال هيئة البث الإسرائيلية:" المقترح يتضمن الإفراج عن ٨ محتجزين أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية:" المقترح القطري يتضمن الإفراج عن رفات ١٨ محتجزا إسرائيليا على 3 دفعات".

وتابع هيئة البث الإسرائيلية:" المقترح القطري يشمل انسحاب الجيش حتى محور ميراج".

وأكمل هيئة البث الإسرائيلية:" المقترح القطري يشمل زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع".

