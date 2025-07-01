مدير الإسعاف بشمال غزة: القطاع يمر بكارثة صحية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة

أكد مدير الإسعاف بشمال غزة، أن قطاع غزة يمر بكارثة صحية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مدير الإسعاف بشمال غزة: “ما تبقى من مستشفيات في القطاع لا يكفي لتقديم الخدمات الصحية”.

وأضاف مدير الإسعاف بشمال غزة:" لا توجد أسرّة كافية في غرف العناية المركزة لاستقبال المزيد من الحالات الحرجة في القطاع".



وفي وقت سابق، أكد المفوض العام لأونروا، أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تقدم سوى التجويع والرصاص للمدنيين في غزة.



وقال المفوض العام لأونروا:" أكثر من 130 منظمة إنسانية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع المساعدات في قطاع غزة".

وأضاف المفوض العام لأونروا:" أكثر من 500 شهيدا منذ بدء توزيع مؤسسة غزة الإنسانية المساعدات في القطاع".

