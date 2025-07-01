أونروا: 500 شهيد منذ بدء توزيع مؤسسة غزة الإنسانية المساعدات بالقطاع

أكد المفوض العام لأونروا، أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تقدم سوى التجويع والرصاص للمدنيين في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المفوض العام لأونروا:" أكثر من 130 منظمة إنسانية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع المساعدات في قطاع غزة".

وأضاف المفوض العام لأونروا:" أكثر من 500 شهيدا منذ بدء توزيع مؤسسة غزة الإنسانية المساعدات في القطاع".



وفي وقت سابق، حذرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، من كارثة صحية وإنسانية جديدة تهدد حياة أطفال قطاع غزة، مع تسجيل حالات متزايدة لمرض التهاب السحايا في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "الانتشار السريع لمرض التهاب السحايا بين الأطفال ينذر بمأساة إنسانية غير مسبوقة، ويكشف عن حجم الكارثة التي يعيشها سكان القطاع، لا سيما مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وغياب أي قدرة على الاستجابة الطبية المناسبة".