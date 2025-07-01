حماس: كارثة تهدد أطفال غزة وسط تفشي التهاب السحايا وانهيار المنظومة الصحية

حذرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، من كارثة صحية وإنسانية جديدة تهدد حياة أطفال قطاع غزة، مع تسجيل حالات متزايدة لمرض التهاب السحايا في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "الانتشار السريع لمرض التهاب السحايا بين الأطفال ينذر بمأساة إنسانية غير مسبوقة، ويكشف عن حجم الكارثة التي يعيشها سكان القطاع، لا سيما مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وغياب أي قدرة على الاستجابة الطبية المناسبة".

وأضافت حماس أن "الحصار المتواصل والاستهداف المنهجي للمرافق الصحية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه تام للقطاع الصحي، وتفاقم معاناة الأطفال مع انقطاع حليب الأطفال، ونقص الغذاء والمياه النظيفة، في ظل تفشي المجاعة وسوء التغذية".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ"تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ أطفال غزة، ووقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين العزل".

وشددت على أن "استمرار هذا الوضع يهدد جيلا كاملا من الأطفال ويُنذر بعواقب صحية ونفسية كارثية إذا لم يتم التحرك العاجل لرفع الحصار وفتح ممرات إنسانية دائمة وآمنة".