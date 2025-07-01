قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، بسقوط 3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وفي وقت سابق، دعت 169 منظمة إغاثة إلى إنهاء خطة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بعد ورود تقارير متكررة عن مقتل أشخاص أثناء سعيهم للحصول على حصصهم الغذائية.



وحثت المنظمات غير الحكومية على العودة إلى آلية المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة وكانت موجودة في القطاع الذي مزقته الحرب حتى شهر مارس، عندما فرضت إسرائيل حصارا كاملا على المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال الجمود في محادثات التهدئة مع حركة حماس الفلسطينية.

ودعت المنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطة التوزيع الإسرائيلية القاتلة (بما في ذلك ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية) في غزة، بحسب بيان مشترك صادر عن المنظمات يوم الاثنين.

