وزير الخارجية الأردني: ندعم جهود مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الأردني، أن كارثية الوضع الإنساني في غزة تستدعي تحركا دوليا لفرض إدخال المساعدات من خلال المنظمات الأممية المعنية.

وقال وزير الخارجية الأردني: “منع إسرائيل دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة يعد جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضاف وزير الخارجية الأردني:" ندعم الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".



وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة في غزة ، أن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 56,647 شهيدا و134,105 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.



وذكرت مصادر في مستشفيات غزة ، أن 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات.

