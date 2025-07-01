عبد العاطي: أمن الخليج خط أحمر.. وما يحدث في الضفة لا يقل خطورة عن غزة

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إننا لدينا رؤي موحدة ومشتركة بشأن العمل على خفض التصعيد في المنطقة واحتواء التوتر وإيجاد حلول سلمية، متابعا: أمن سلطنة عمان والخليج هو من أمن مصر وكذلك العكس.

وشدد وزير الخارجية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره العماني، على أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة ونؤكد الرفض الكامل لكل الجرائم التي ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع لعيش حياة كريمة على أرض وطنه، منوها بأن ما يحدث في الضفة لا يقل خطورة عن ما يحدث في قطاع غزة.

وأكد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي دون وجود ازدواجية في المعايير، مشددا على أن حل الصراع يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.