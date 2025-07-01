وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان يعقدان جلسة مباحثات موسعة ويؤكدان عمق العلاقات الثنائية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، وذلك في إطار زيارة رسمية للقاهرة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية موسعة بمقر وزارة الخارجية، تلاها انعقاد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، والتشاور حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماعات، أشاد الجانبان بما تشهده العلاقات المصرية–العمانية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدَين أهمية البناء على هذا الزخم من خلال زيادة وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى، وتفعيل آليات التعاون القائمة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجالات متعددة، أبرزها الاستثمار، التعليم، النقل، والتعاون الفني والدبلوماسي.

وأكد الوزيران أهمية متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها في أقرب الآجال.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الروابط التاريخية المتينة التي تربط القاهرة ومسقط، والتي تستند إلى احترام متبادل ورغبة مشتركة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد عبّر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التنسيق السياسي القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في اليمن وسوريا، وتطورات المشهد الخليجي.

ويُعقد في هذه الأثناء مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر وسلطنة عمان، لإطلاع وسائل الإعلام على نتائج المباحثات وما تم الاتفاق عليه من خطوات عملية لتعزيز الشراكة بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وتجدد جمهورية مصر العربية في هذه المناسبة ترحيبها بالضيف العماني الكريم، وتؤكد حرصها الدائم على توثيق أواصر التعاون مع سلطنة عمان في إطار من الأخوة والتضامن العربي المشترك.