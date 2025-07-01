169 منظمة إغاثة تدعو لإنهاء نظام توزيع المساعدات في غزة المدعوم أمريكيا

دعت 169 منظمة إغاثة إلى إنهاء خطة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بعد ورود تقارير متكررة عن مقتل أشخاص أثناء سعيهم للحصول على حصصهم الغذائية.

وحثت المنظمات غير الحكومية على العودة إلى آلية المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة وكانت موجودة في القطاع الذي مزقته الحرب حتى شهر مارس، عندما فرضت إسرائيل حصارا كاملا على المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال الجمود في محادثات التهدئة مع حركة حماس الفلسطينية.

ودعت المنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطة التوزيع الإسرائيلية القاتلة (بما في ذلك ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية) في غزة، بحسب بيان مشترك صادر عن المنظمات يوم الاثنين.

وحثوا على اتخاذ إجراءات "للعودة إلى آليات التنسيق القائمة التي تقودها الأمم المتحدة، ورفع الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على المساعدات والإمدادات التجارية".

وتم تكليف مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل بتوزيع المساعدات في الأراضي الفلسطينية منذ أواخر مايو، عندما تم تخفيف الحصار الذي استمر شهرين جزئيا بعد إدانة دولية متزايدة وتحذيرات من مجاعة وشيكة.

ومنذ ذلك الحين، شاب عمليات الإغاثة الإنسانية مشاهد فوضوية وتقارير شبه يومية عن قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على حصصهم الغذائية في القطاع، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تدمير حماس.