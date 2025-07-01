تسارع التقدم الروسي في أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي

تسارع التقدم العسكري الروسي في يونيو للشهر الثالث على التوالي وحقق أكبر تقدم له منذ نوفمبر، وفقًا لتحليل وكالة “فرانس برس” لبيانات من معهد دراسة الحرب (ISW)، ومقره الولايات المتحدة.

استولى الجيش الروسي على 588 كيلومترًا مربعًا (227 ميلًا مربعًا) من الأراضي الأوكرانية في يونيو، مقارنة بـ 507 كيلومترات مربعة في مايو، و379 كيلومترًا مربعًا في أبريل، و240 كيلومترًا مربعًا في مارس، وفقًا لبيانات ISW.

تباطأ تقدم موسكو خلال فصل الشتاء

باستثناء الأشهر الأولى من الحرب، التي بدأت عندما تدخلت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، شهد شهر أكتوبر (610 كيلومترات مربعة) ونوفمبر (725 كيلومترًا مربعًا) فقط من العام الماضي تقدمًا روسيًا أكبر من تقدم يونيو 2025.

كان ثلثا التقدم الروسي في الشهر الماضي في منطقة دونيتسك الشرقية، وهي المنطقة الرئيسية للاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا على مدى العامين الماضيين.

تسيطر موسكو الآن بشكل كامل أو جزئي على ثلاثة أرباع منطقة دونيتسك، مقارنة بـ 61% قبل عام في نفس التاريخ.

ومع ذلك، حقق الجيش الروسي أيضًا تقدمًا غير مسبوق خلال العام الماضي في مناطق أخرى، حيث غطى ما يقرب من 200 كيلومتر مربع.

في 8 يونيو، أعلن الجيش الروسي عن هجوم في منطقة دنيبروبيتروفسك الصناعية الشرقية ودخلها لأول مرة في الهجوم الذي استمر ثلاث سنوات، على الرغم من أن مكاسبه في هذه المنطقة تقتصر حاليًا على 8 كيلومترات مربعة فقط.

ينفي الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قد اكتسبت أي موطئ قدم في دنيبروبيتروفسك.

كما عزز الجيش الروسي سيطرته في منطقة سومي الشمالية الشرقية.

بعد غيابها عن هذه المنطقة منذ أبريل 2022 بسبب إعادة انتشارها على الجبهة الشرقية، عادت قوات موسكو هذا الربيع، واستعادت ما يقرب من 320 كيلومترًا مربعًا منذ بداية عام 2025، بما في ذلك 130 كيلومترًا مربعًا في الشهر الماضي.

وبشكل أوسع، أظهرت الأشهر الـ 12 الماضية تقدمًا كبيرًا للجيش الروسي في أوكرانيا.

من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، استولى الجيش الروسي على ما يقرب من 5500 كيلومتر مربع مقابل 1215 كيلومترًا مربعًا في الأشهر الاثني عشر السابقة.

ومع ذلك، فإن هذه التطورات الروسية لا تمثل سوى أقل من 1% من الأراضي الأوكرانية قبل الحرب، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ودونباس.

في نهاية يونيو، مارست روسيا سيطرة كاملة أو جزئية على ما يقرب من 19% من الأراضي الأوكرانية.

كما أظهر تحليل لوكالة “فرانس برس” نُشر يوم الثلاثاء أن الضربات الروسية بطائرات بدون طيار بعيدة المدى على أوكرانيا ارتفعت بنسبة 37% في يونيو مقارنة بشهر مايو.

وأظهرت بيانات القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 5438 طائرة بدون طيار بعيدة المدى على أوكرانيا خلال شهر يونيو.

