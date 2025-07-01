قتلى وجرحى في هجوم أوكراني على إيجيفسك الروسية

قال حاكم مدينة إيجيفسك الروسية إن هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية على المدينة التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر (620 ميلًا) عن الحدود، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الحاكم ألكسندر بريشالوف: "للأسف، هناك وفيات وإصابات خطيرة.. وهم يتلقون حاليًا جميع المساعدات اللازمة في مستشفى إيجيفسك"، دون تحديد أعدادهم.

سيطرت روسيا بشكل كامل على منطقة لوجانسك شرقي أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول آلاف القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وفقًا لما صرّح به رئيس المنطقة، المدعوم من روسيا، للتلفزيون الرسمي الروسي.

وتُعد لوجانسك، التي تبلغ مساحتها 26,700 كيلومتر مربع (10,308 أميال مربعة)، أول منطقة أوكرانية تقع بالكامل تحت السيطرة الروسية منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي سبتمبر 2022، أعلن بوتين ضم لوجانسك - إلى جانب مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الخاضعة جزئيًا لسيطرته - إلى روسيا، وهي خطوة وصفتها دول أوروبا الغربية بأنها غير قانونية ولم يعترف بها معظم العالم.