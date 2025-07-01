ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للمواد الكيميائية في الهند إلى 35 قتيلا

أسفر انفجار لم تحدد أسبابه بعد ودمر الاثنين مصنعًا للمواد الكيميائية في ولاية تيلانجانا جنوب الهند، عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، وفقًا لحصيلة جديدة صادرة عن السلطات المحلية.

وقال مسئول محلي لوكالة “فرانس برس”: "قتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، وما زالت عمليات البحث جارية في موقع الانفجار".

وكان مسئول في أجهزة الإنقاذ في منطقة سانجاريدي أفاد أمس، الاثنين، بعد ساعات قليلة من الانفجار عن مقتل 12 شخصًا وإصابة آخرين.

وأعلنت شركة "سيجاشي إندستريز" المالكة للمصنع، أن الجزء الأكبر من الموقع دمر، وأن العمل فيه معلق لمدة لا تقل عن 90 يومًا.

والحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم العديد من الشركات بمعايير السلامة.

