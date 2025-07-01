قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً
عطلة صيفية تتحول إلى مأساة .. تفاصيل غرق الطفلة التونسية مريم علي شاطئ عين غرنز
صراع العمالقة.. ترامب يدفع ماسك للرحيل إلى جنوب أفريقيا
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 140 هدفا بغزة.. ومراجعة لجريمة مقهى الشاطئ
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
تصعيد إسرائيلي في غزة وتحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية |تفاصيل
نتنياهو يلمّح لتغيير أولويات حكومته بشأن إنقاذ الأسرى.. وترامب يضغط لإنهاء الحرب في غزة
جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة
دعم وتكريم.. ماذا فعل مصطفى كامل مع شيرين بنقابة الموسيقيين
الحكومة الإيرانية: المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للمواد الكيميائية في الهند إلى 35 قتيلا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أسفر انفجار لم تحدد أسبابه بعد ودمر الاثنين مصنعًا للمواد الكيميائية في ولاية تيلانجانا جنوب الهند، عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، وفقًا لحصيلة جديدة صادرة عن السلطات المحلية.

وقال مسئول محلي لوكالة “فرانس برس”: "قتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، وما زالت عمليات البحث جارية في موقع الانفجار".

وكان مسئول في أجهزة الإنقاذ في منطقة سانجاريدي أفاد أمس، الاثنين، بعد ساعات قليلة من الانفجار عن مقتل 12 شخصًا وإصابة آخرين.

وأعلنت شركة "سيجاشي إندستريز" المالكة للمصنع، أن الجزء الأكبر من الموقع دمر، وأن العمل فيه معلق لمدة لا تقل عن 90 يومًا.

والحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم العديد من الشركات بمعايير السلامة.
 

الهند انفجار مصنع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

حريق - أرشيفية

خلال 48 ساعات.. 10 حرائق في العاصمة من دون إصابات أو خسائر بشرية

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

حالة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

ترشيحاتنا

سوبارو

سوبارو تنهار وسط صراعات الرسوم الجمركية الأمريكية

شيفروليه

اختبار دينو يكشف كذب شيفروليه بشأن محركها الشهير ZR1

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تريد معرفته عن ثقل الساقين.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 يوليو 2025

بالصور

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

سعر شاومي الكهربائية الجديدة يفوق تسلا.. وطلبات الشراء في ارتفاع

شاومي
شاومي
شاومي

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد