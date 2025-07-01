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جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 140 هدفا بغزة.. ومراجعة لجريمة مقهى الشاطئ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 140 هدفا بغزة.. ومراجعة لجريمة مقهى الشاطئ

الاحتلال
الاحتلال
محمد على

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 140 هدفا بغزة خلال ال24 ساعة الماضية.


وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه بدأ مراجعة لغارة على مقهى على شاطئ غزة يقول إنها استهدفت مسلحين، لكن رجال الإنقاذ قالوا إنها قتلت 24 شخصًا.

وفي بيان لوكالة فرانس برس بشأن الحادث، قال الجيش إنه ضرب "عددا من عناصر حماس في شمال قطاع غزة".

وقال الدفاع المدني في غزة إن 24 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في غارة يوم الاثنين على مقهى ، وهو مكان بارز على طول ممشى مدينة غزة الساحلي.

وقال متحدث باسم الجيش إنه "قبل الغارة، اتُخذت خطوات للتخفيف من خطر إيذاء المدنيين باستخدام المراقبة الجوية".

وأضاف "الحادث قيد المراجعة".

أصبح المقهى والمطعم، اللذان نجا حتى الآن من أكثر من 20 شهرًا من الحرب والقصف المكثف على الأراضي الفلسطينية، نقطة تجمع للذين لم يشردوا بسبب الصراع.

قال أحمد النيرب، 26 عامًا، الذي كان يسير على الشاطئ  عندما سمع انفجارًا قويًا: "هناك دائمًا الكثير من الناس في هذا المكان، الذي يقدم المشروبات ومساحات للعائلات وخدمة الإنترنت".

وقال لوكالة فرانس برس: "لقد كانت مجزرة".

تابع "رأيت أشلاء الجثث تتطاير في كل مكان، وجثثًا مشوهة ومحترقة. لقد كان مشهدًا مروعًا؛ كان الجميع يصرخون".

وقال مصور لوكالة فرانس برس إن الصحفي الفلسطيني إسماعيل أبو حطب كان من بين الشهداء في الغارة.


قالت قطر، التي توسطت بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، يوم السبت إن "نافذة فرصة" قد فُتحت لهدنة محتملة في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

حتى الآن، لم تظهر أي علامات ملموسة على استئناف المحادثات.

وقد أسفرت حملة الإبادة  الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 56531 شخصًا في غزة، معظمهم أيضًا من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.

الجيش الإسرائيلي غزة مقهى شاطئ غزة رجال الإنقاذ حماس شمال قطاع غزة الدفاع المدني

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