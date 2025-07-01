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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أربعة جرحى في هجوم بآلة حادة بشركة بجنوب ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
محمد على

قالت الشرطة الألمانية إن أربعة أشخاص أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة، عندما هاجمهم رجل بأداة حادة في شركة بجنوب وسط ألمانيا صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن عددا كبيرا من رجال الطوارئ عالجوا المصابين في مقر الشركة في شارع سوندهايمر في بلدة ميلريششتات البافارية، دون أن تذكر اسم الشركة.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على المشتبه به، وأنه لا يشكل أي خطر على العامة، ولم تُعلن حتى الآن دوافع الجريمة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن أحد الضحايا لقي حتفه، وقالت إن الحادث وقع في موقع شركة المرافق الكهربائية "أوبرلاندويرك رون".

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق وأحال الاستفسارات إلى الشرطة.

ألمانيا الشرطة الألمانية عملية طعن طعن

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