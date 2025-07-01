وسائل إعلام فلسطينية: 65 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 65 شهيدا منذ ساعات الفجر، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار العدوان.

وذكر مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جورة العقاد شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني باستشهاد مواطنَين آخرين جراء غارة إسرائيلية طالت شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي تطور خطير، أعلن مجمع ناصر الطبي كذلك عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي تعد من المناطق التي يفترض أنها آمنة نسبيا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة ، أن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 56,647 شهيدا و134,105 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة ، أن 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأبحث ملفي غزة وإيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاثنين المقبل بالبيت الأبيض.

لفت ترامب إلى أن نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن النجاح الباهر والمذهل الذي حققناه في إيران.