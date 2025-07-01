مستجدات غزة ورفع العقوبات عن سوريا وتصاعد الأزمة السودانية.. تفاصيل

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أبرز تطورات المشهد الإقليمي، وفي مقدمتها سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متجدد على قطاع غزة، وسط تصاعد الدعوات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحسم المعركة عسكريًا دون وضع أي اعتبار للمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وسلط البرنامج الضوء على القرار الأمريكي، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع العقوبات عن سوريا، في خطوة اعتبرتها الحكومة السورية ترحيبية ومهمة لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تناولت الحلقة تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة مروي، بالتزامن مع تحذير أطلقته الأمم المتحدة من نقص حاد في الغذاء يهدد حياة نحو 4 ملايين لاجئ سوداني.