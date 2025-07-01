ترامب: نتنياهو يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب:" سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف ترامب:" أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق، حذرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، من كارثة صحية وإنسانية جديدة تهدد حياة أطفال قطاع غزة، مع تسجيل حالات متزايدة لمرض التهاب السحايا في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "الانتشار السريع لمرض التهاب السحايا بين الأطفال ينذر بمأساة إنسانية غير مسبوقة، ويكشف عن حجم الكارثة التي يعيشها سكان القطاع، لا سيما مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وغياب أي قدرة على الاستجابة الطبية المناسبة".

