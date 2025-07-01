بن غفير ردا على ترامب: لن ننهي الحرب على غزة إلا بعد القضاء على حماس

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التي تحدث فيها عن وقف الحرب في قطاع غزة، وأكد أن "نهاية الحرب في غزة ليست قبل حسم أمر حماس"، في إشارة إلى رفض أي اتفاق لا يتضمن القضاء الكامل على الحركة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أفكار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن "اليوم التالي" في غزة "عامة للغاية"، مضيفا أن تل أبيب مستعده لتعديل لغة الاتفاق المقترح لجعله أكثر قبولًا لحماس، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "إسرائيل لن توافق مسبقًا على إنهاء الحرب".

وفي سياق متصل، أفاد موقع "والا" العبري، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، من المتوقع أن يعرض اليوم على وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال لقائهما في البيت الأبيض، أفكارًا أميركية لخطة "اليوم التالي" للحرب في غزة، في محاولة لدفع العملية السياسية قدمًا.

وصرح ترامب اليوم الثلاثاء بأنه ينوي أن يكون "حازمًا للغاية" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وحسب قوله، فإن رئيس الوزراء مهتم بإنهاء الحرب، وأنه "يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح ترامب بأنه يأمل في تنفيذ صفقة الرهائن، ويتوقع "أن يتم ذلك في وقت ما من الأسبوع المقبل".

كما قال إنه سيناقش مع نتنياهو "النجاح الكبير الذي تحقق في إيران". وأشار إلى أنها "كانت ضربة موجعة، ويمكن الآن استخدام كلمة دمار".