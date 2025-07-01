أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين، مضيفا أن الحكومة لم تقدم معلومة عن عدد الشقق في مصر.

أضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن صورة الحكومة اليوم وأمس ليست جدية وظهر هذا الأمر داخل البرلمان، وجلسة الغد فاصلة بشكل كبير في موضوع قانون الإيجار القديم، متابعا أن إذا لم تقدم الحكومة فكرة ترضي الجميع ستحدث أزمة كبيرة.

وخلال اللقاء عبر الإعلامي أحمد موسى، أن بعد 12 عاما ننتظر أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديم بعد تقديم الحكومة مشروعين غير مناسبين