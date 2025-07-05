متزوج حديثا .. آخر ما كتبه سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية طهواى بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة ابن القرية عبده عبد الجليل سائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي.

واكد أهالي القرية، أن عبده عبد الجليل متزوج حديثا وشاب مكافح يعمل سائق باليومية علي سيارة ميكروباص ملك لأحد أهالي القرية.

وتابع الاهالي، أن المتوفي يعمل سائقا واحتفل بزفافه من فترة قريبة وكان يسعي من أجل لقمة العيش.

وكان آخر ما كتبه سائق الميكروباص علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومنْ فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومنْ خلفي نورا ❤️”.

وينتظر أهالي طهواى وصول الجثمان تمهيدا لدفنه في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن بين جميع اهالي القرية.

وشهد الطريق الإقليمي اليوم حادث بين ميكروباصين بالقرب من نزلة بني سلامة بمحافظة الجيزة أسفر عن 9 متوفيين و11 مصاب من أبناء محافظة المنوفية.