رحلة بحث لساعات.. كنوز طفلة مصابة في حادث الإقليمي في حضن الأم بعد وفاة جدتها

طفلة صغيرة لا يتعدي عمرها الخمس سنوات أصبحت تبكي في مستشفي الباجور وحيدة ضمن مصابي حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية.

كنوز الطفلة الصغيرة التي حاول الجميع تهدئتها وسط البحث عن والدتها لعدة ساعات .

السوشيال ميديا ساعد في وصول أسرتها

وانتشرت منشورات علي السوشيال ميديا مرفقة بصورة الطفلة للتوصل الي أسرتها والي والدتها.

بعد ساعات من البحث توصلت مستشفي الباجور الي والدة الطفلة التي جاءت مسرعة لتكتشف وفاة والدتها وإصابة نجلتها الصغيرة.

توفت جدتها في الحادث

وقال أحد الأهالي بمستشفي الباجور، أن الطفلة تدعي كنوز كانت مع جدتها وقت الحادث وتوفت الجدة وتم اصطحاب الطفلة الي مستشفي الباجور.

الأم تكتشف وفاة والدتها وإصابة ابنتها في الحادث

وتابع أن الأم وصلت بعد فترة للوصول إلي الطفلة لتكتشف وفاة والدتها وإصابة صغيرتها.

يذكر أن حادث الطريق الإقليمي وقع بين ميكروباصين علي الطريق الإقليمي بالقرب من طريق اسكندرية الصحراوى ونتج عنه 9 وفيات و11 مصابين وتم نقل المصابين والمتوفيين الي مستشفيات الباجور ووردان بمحافظة الجيزة.