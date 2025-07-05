حضر فرح ابن عمه ليودع الجميع.. أسامة ضحية الطريق الإقليمي ترك طفلين وزوجة

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية منيل دويب في مركز اشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة ابن القرية أسامة عبد العليم ضحية الطريق الإقليمي في حادث بين ميكروباصين.

أسامة عبد العليم شاب يعمل فرد أمن في أحد مصانع الأسمدة بمدينة السادات يخرج من بيته يوميا يستقل ميكروباص للذهاب إلي عمله ولكن عاد جثة هامدة.

انهيار شديد بين أسرة أسامة عبد العليم الذي ترك طفلين صغيرين في عمر الزهور ولد وبنت وأسرة من زوجة وأم مكلومين من وفاة نجلهم.

قال أحد أقارب اسامة، أنه حضر فرح نجل عمه مساء أمس كأنه يودع الجميع حيث سلم علي كافة الموجودين كانه يودع الدنيا.

واضاف أن أسرته منهارة ووصل إليهم الخبر من أحد المصابين بأن أسامة من ضمن المصابين وتوجهت لأسرة علي الفور الي مستشفي الباجور ليكتشفوا وفاة نحبهم وسط حالة من الحسرة والحزن بين الجميع.

وتابع أن أسامة كان يتمتع لحسن الخلق والأخلاق الطيبة بين الجميع وكان في حاله يذهب يوميا الي السادات من أجل لقمة العيش.

يذكر أن حادث مأساوي علي الطريق الإقليمي اودي بحياة 9 أفراد وأصيب 11 آخرين من أبناء محافظة المنوفية بعد تصادم ميكروباصين علي الطريق.

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