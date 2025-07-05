المصابون في حادث الطريق الإقليمي: السائق كان يسير بسرعة كبيرة ويأخذ غرز بين سيارات النقل

أكد عدد من المصابين في حادث الطريق الإقليمي في تصادم ميكروباصين، أن سائق السيارة الميكروباص كان يسير بسرعة كبيرة جدا وطالب منه الركاب أكثر من مرة بتهدئة السرعة ولكن دون نتيجة.

وأضاف المصابون، استقلوا الميكروباص من أشمون وكان بينهم أطفال وأصر السائق علي تحميل أكثر من الحمولة المقررة له حيث كان يحمل أكثر من 4 أفراد علي الكرسي الواحد.

وتابع المصابون، أن السائق كان يأخذ غرز علي الطريق بين سيارات النقل مما أدي إلى حدوث التصادم.

وتم نقل المصابين وعدد من المتوفين إلى مستشفي الباجور.

وأعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة حادث الطريق الإقليمي 9 وفيات و11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباصين على الطريق الإقليمي.