لجنة هندسية للبحث عن البدائل المتاحة حال غلق الطريق الإقليمي.. أستاذ هندسة نقل يوضح

علق الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق، على حادث الطريق الإقليمي اليوم والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وقال حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" توجيهات الرئيس السيسي بإغلاق المناطق التي تشهد صيانة بالطريق الدائري الإقليمي حل جذري للمشكلة لحين الانتهاء للصيانة".

وتابع حسن مهدي :" لجنة هندسية سوف تمر على الطريق الدائري الإقليمي للبحث عن البدائل المتاحة لمستخدمي الطريق الإقليمي ".

وأكمل حسن مهدي :" سأشارك في لجنة هندسية للتعرف على البدائل المتاحة حال غلق الطريق الإقليمي ".

ولفت حسن مهدي :" في حالة إغلاق الطريق الإقليمي سوف تزيد كثافات المركبات على الطرق البديلة للطريق الإقليمي "مضيفا:" إغلاق الطريق بحاجة إلى دراسة وتحديد البدائل المناسبة".

