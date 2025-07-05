الرئيس السيسي يوجه بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي اليوم والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرئيس السيسي وجه بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال صيانة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ما حدث اليوم سلوكيات بشر وسائق مش همه الناس تموت والطريق الإقليمي به إصلاحات ويجب أن يسير الأفراد ببطء".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المصابين اللي كانوا مع السائق حذروه أكتر من مرة، وطلبوا منه أن يسير ببطء وقالووه هتموتنا".