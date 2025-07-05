أحمد موسى عن حادث الإقليمي: الميكروباص تحول لعلبة صفيح.. والركاب حذروا السائق

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي اليوم، والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

وقال الإعلامي احمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ربنا يرحم اللي مات من المصريين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ما حدث اليوم سلوكيات بشر، وسائق مش همه الناس تموت، والطريق الإقليمي به إصلاحات ويجب أن يسير قائدي السيارات ببطء ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى:"المصابين اللي كانوا مع السائق حذروه أكتر من مرة وطلبوا منه يسير ببطء، وقالوله هتموتنا".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "السائق خبط في الرصيف وخبط في عربية تانية والميكروباص تحول لعلبة صفيح ".