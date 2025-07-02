أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين.. أبو العينين: الرئيس السيسي نجح في زيادة مساحة العمران من 6% إلى 14%| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر الأجنبية بعد تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الإضطرابات التي حدثت فى البحر الأحمر أدت إلى إرتفاع نوالين البضائع.

السجيني: 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها "مسألة جلل" تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.

منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه تم رصد سقوط العديد من الأمطار متفاوتة الشدة في مناطق متفرقة من الجمهورية.

أبو العينين: الرئيس السيسي نجح في زيادة مساحة العمران من 6% إلى 14%

كشف النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن العالم كله شرقه وغربه يتصارع، متسائلا: أين نحن من هذه القوة العظمى التي تتكون حول العالم للذكاء الاصطناعي.

الصليب الأحمر يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

أعرب الصليب الأحمر، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مصطفى بكري: الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن، مضيفا أن الحكومة الحالية تعمل بشكل عشوائي.



أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين، مضيفا أن الحكومة لم تقدم معلومة عن عدد الشقق في مصر.

ترامب: رفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة للتقدم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه رفع العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة للتقدم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .