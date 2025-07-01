الصليب الأحمر يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

أعرب الصليب الأحمر، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وحذر الصليب الأحمر، من تصاعد الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد فارس عفانة، مدير الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجـ زرة مروعة في شارع كشكو بحي الزيتون، حيث تم تدمير أربعة منازل سكنية مكونة من عدة طوابق، وسط أنباء عن وجود عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.



وقال عفانة في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية ”: "الأوضاع في القطاع وصلت إلى كارثة صحية وإنسانية وبيئية شاملة، واصفًا ما يجري بأنه "مأساة لا توجد كلمات تصفها"، خاصة مع دخول فصل الصيف، في ظل نزوح السكان إلى خيام تفتقر إلى مياه الشرب والبنية الأساسية للحياة.

