ترامب: رفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة للتقدم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه رفع العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة للتقدم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت ترامب:" نجحنا في خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة".

وتابع ترامب:" تمكنا من التخلص من آثار سياسات بايدن في مجالي الطاقة والإنفاق".



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن "ستكون احتفالًا قصيرًا بتدمير المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "حققت نجاحًا كبيرًا في التعامل مع إيران".

وأكد ترامب في تصريحات أدلى بها اليوم أن "جميع الأهداف التي قُصفت داخل إيران دمرت تدميرا شاملا"، معتبرًا أن العقوبات المفروضة على طهران تجعل من الصعب عليها تحقيق أي تقدم حقيقي، وأضاف: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران قريبًا".

