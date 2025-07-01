أبو العينين: الرئيس السيسي نجح في زيادة مساحة العمران من 6% إلى 14%

كشف النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن العالم كله شرقه وغربه يتصارع، متسائلا: أين نحن من هذه القوة العظمى التي تتكون حول العالم للذكاء الاصطناعي.

وتابع أبو العينين، خلال كلمته على هامش تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي نقلها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من التكامل والتعاون والباب مفتوح على مصراعيه والدعوة مفتوحة للاستثمار في دول الجنوب.



وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر أعدت الكثير من المبادرات وقامت بتهيئة المناخ الاستثماري من أجل المشروعات العملاقة الكبرى.



ولفت النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إلى أن مصر على ضفاف النيل حيث عاش أبنائها عبر التاريخ على 6% فقط من مساحتها، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات نجح في زيادة مساحة العمران من 6% إلى 14%.



وشدد النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، على أنه فى عهد الرئيس السيسي نفذت مشروعات عملاقه سواء في البنية الأساسية أو المناطق الصناعية المتخصصة أو العمرانية، مردفا: مصر تقدم لكل دول المنطقه مجالات حيوية جديدة واستثمارات فى مجالات حديثة.



وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن الاستثمارات والتنمية الحقيقية المستدامة في مصر هي القادرة على مواجهة الهجرة غير الشرعية.



وأردف النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر تصدر العمالة المدربة وقادرة على جذب الاستثمارات، قائلا: يجب تقديم التمويلات اللازمة من أجل المشروعات والاستثمارات فى مصر.

