زيادة 15% مع صرف المعاش.. جمال عوض: عدد المستفيدين 11 مليون ونصف مواطن

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن الهيئة بدأت بالفعل صرف المعاشات الاستثنائية عن شهر يوليو بزيادة بنسبة 15 % .

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن الزيادة تأتى على إجمالى المعاش وكل فرد حالة خاصة بذاته موضحا أن الحد الأقصى 2175 جنيها وعدد المستفيدين 11 مليون ونصف مواطن .

وتابع عوض قائلا : أن المعاش متاح صرفه اعتبارا من فجر اليوم مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار بزيادة معاش البطل الراحل خالد محمد شوقى سائق شاحنة العاشر من رمضان وزيادة المعاش لأسر ضحايا ومصابى حادث الطريق الإقليمى وذلك خلال اجتماع الهيئة مع وزيرة التضامن اليوم .

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة.

وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية ، وذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، لكل من أسرة البطل خالد محمد شوقي سائق شاحنة البنزين الذي توفي متأثرا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي اندلع في سيارة نقل مواد بترولية، وذلك بقيمة 1500 جنيه شهريا.

كما قررت اللجنة الموافقة على منح معاشات استثنائية لأسر ضحايا حادث المنوفية الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة شهريا.

ووافقت اللجنة على منح معاشات استثنائية لمصابي حادث طريق أشمون والبالغ عددهم 3 حالات، وذلك وفقا لنسبة العجز المقررة بالتقرير الطبي.