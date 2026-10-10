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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«عشماوي وصل».. محمد رمضان يكشف ملامح شخصيته في الموسم الرمضاني

محمد رمضان
محمد رمضان
باسنتي ناجي

كشف الفنان محمد رمضان عن ملامح شخصيته الجديدة في الموسم الرمضاني، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أثار تفاعلًا بين متابعيه بعد الكشف عن اسم الشخصية «عشماوي»، وسط تساؤلات حول تفاصيل العمل الذي يستعد لتقديمه.

اعمال محمد رمضان

وأثار المنشور حالة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ترقب الجمهور لمعرفة طبيعة الشخصية التي يجسدها محمد رمضان، وتفاصيل العمل الجديد الذي يستعد من خلاله للعودة إلى المنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني.

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم «أسد»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب عدد من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، فيما يترقب الجمهور مشروعاته الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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