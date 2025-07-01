بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف معاشات يوليو اليوم بزيادة 15%

بعد طول انتظار، يبدأ اليوم تطبيق قرار زيادة المعاشات رسمياً بعدما وعدت الحكومة و وجه الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ ووافق على قرار زيادة المعاشات ١٥٪؜ وفقاً لقانون المعاشات وبذلك يتم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة .

صرف معاشات شهر يوليو اليوم



تبدأ اليوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يوليو اليوم الثلاثاء ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.



وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

زيادة المعاشات



السيسي يوافق على زيادة المعاشات رسمياً

ومنذ أيام قليلة، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد

بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

صرف معاشات يوليو

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو والحصول عليها فور بدء موعدصرفهارسميًا خلال أيام من الأماكن التالية:

منافذ البريد المصري.

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

- منافذ فوري وكارت ميزة.

معاشات يوليو 2025

طريقة الاستعلام عن معاش شهر يوليو بالخطوات