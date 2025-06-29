بعد 48 ساعة.. صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الرسمية

بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات 2025، يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو المقررة الأسبوع الحالي بالزيادة الجديدة بنسبة 15% .

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.



وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

زيادة المعاشات شهر يوليو2025

صرف معاشات شهر يوليو الثلاثاء المقبل

يأتي موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 في الأسبوع الأول من الشهر الجديد، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو، وتشمل المعاشات المقررة زيادة بنسبة 15%، وتأتي زيادة المعاشات 2025 ضمن حزمة حماية اجتماعية أطلقتها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخل أصحاب المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو والحصول عليها فور بدء موعدصرفهارسميًا خلال أيام من الأماكن التالية:

منافذ البريد المصري.

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

- منافذ فوري وكارت ميزة.

زيادة المعاشات 2025

طريقة الاستعلام عن معاش شهر يوليو بالخطوات

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا اختيار «الخدمات» من القائمة الرئيسية. النقر على «خدمات أصحاب المعاشات». اختيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش». إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك تفاصيل المعاش والزيادات المقررة.

السيسي يوافق على زيادة المعاشات رسمياً

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد

بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات ١٥٪؜

أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في شهر فبراير الماضي عن زيادات مرتقبة في المعاشات خلال عام ٢٠٢٥ وذلك بنسبة ١٥ ٪؜.

ومن وقت الإعلان ينتظر أصحاب المعاشات شهريا زيادة المعاشات التي وعدتها بهم الحكومة لكن موعد تطبيق زيادة المعاشات رسميا سيتم في شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة .