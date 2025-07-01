أعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال جيش الاحتلال، إن منظومة حيتس اعترضت الصاروخ اليمني.



وفي وقت سابق، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعامل تل أبيب مع العاصمة اليمنية صنعاء كما تعاملوا مع العاصمة الإيرانية طهران،وأمر الجيش بإعداد خطة لمهاجمة الحوثيين حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في إتجاه آخر أعلن قيادي بارز في الحوثيين بتغريدة له عبر منصة إكس وهو محمد البخيتي بإن إسرائيل تفهم لغة القوة العسكرية والذي شهدته خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية،ولذلك سوف يستمر الحوثيون في توجيه ضربات عسكرية صوب إسرائيل حتي يتحقق وقف إطلاق النار بغزة.