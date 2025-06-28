جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثي من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، اعتراض صاروخ أطلقته قوات الحوثي من اليمن.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار دوت في جنوب دولة الاحتلال صباح السبت إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال أنه "تم اعتراض الصاروخ على الأرجح"، مؤكدا أن الحادثة انتهت.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث سادت حالة من التوتر الشديد في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فجر اليوم السبت، عقب قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق تضم خيام نازحين، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا دفنوا تحت الركام أثناء نومهم، وفق ما أفادت به مصادر محلية وناشطون على الأرض.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القصف كان مفاجئًا وأتى في وقت كان النازحون يخلدون للنوم، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم، فيما لا تزال فرق الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وخطورته.