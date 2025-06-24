وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنتعامل مع صنعاء كما تعاملنا مع طهران

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعامل تل أبيب مع العاصمة اليمنية صنعاء كما تعاملوا مع العاصمة الإيرانية طهران،وأمر الجيش بإعداد خطة لمهاجمة الحوثيين حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في إتجاه آخر أعلن قيادي بارز في الحوثيين بتغريدة له عبر منصة إكس وهو محمد البخيتي بإن إسرائيل تفهم لغة القوة العسكرية والذي شهدته خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية،ولذلك سوف يستمر الحوثيون في توجيه ضربات عسكرية صوب إسرائيل حتي يتحقق وقف إطلاق النار بغزة.

وجاء إعلان وزير دفاع الاحتلال الذي يُنظر باشتعال عسكري جديد بالشرق الأوسط الذي سيكون على الأراضي اليمنية بمواجهة إسرائيل،وهو ما سيُمثل تهديد للمدنيين اليمنيين في صنعاء بينما دعت الرئاسة الفلسطينية صباح اليوم خلال نجاح الرئيس الأمريكي ترامب في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ليتحقق السلام،والاستقرار التام بالمنطقة.